Экс-президент «Локомотива» прокомментировал победу команды в матче с «Нижним Новгородом»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал победу московской команды над «Нижним Новгородом» (2:1) в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Игра с «Нижним» не очень понравилась. Могли бы и лучше выступить. Но как сыграли, так сыграли. Я рассчитывал, что будет большее преимущество «Локомотива». После удаления вдруг скатились вниз и пропустили гол. Но взяли три очка — это хорошо», — рассказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

«Локомотив» набрал 41 очко в 25 встречах и занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Нижний Новгород» (28) — на 11-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (55).