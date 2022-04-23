Экс-президент «Локомотива» прокомментировал победу команды в матче с «Нижним Новгородом»
Поделиться
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал победу московской команды над «Нижним Новгородом» (2:1) в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Игра с «Нижним» не очень понравилась. Могли бы и лучше выступить. Но как сыграли, так сыграли. Я рассчитывал, что будет большее преимущество «Локомотива». После удаления вдруг скатились вниз и пропустили гол. Но взяли три очка — это хорошо», — рассказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
«Локомотив» набрал 41 очко в 25 встречах и занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Нижний Новгород» (28) — на 11-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (55).
Комментарии
- 23 апреля 2022
-
19:42
-
19:37
-
19:35
-
19:33
-
19:31
-
19:29
-
19:28
-
19:21
-
19:16
-
19:13
-
19:10
-
19:07
-
19:04
-
18:57
-
18:57
-
18:55
-
18:53
-
18:49
-
18:49
-
18:45
-
18:40
-
18:39
-
18:33
-
18:29
-
18:25
-
18:23
-
18:23
-
18:08
-
18:07
-
18:00
-
17:55
-
17:52
-
17:43
-
17:40
-
17:31
Партнерский контент