Форвард «Локомотива» Вильсон Изидор прервал результативную серию в РПЛ

Нападающий московского «Локомотива» Вильсон Изидор не сумел отличиться в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Нижним Новгородом» (2:1). Французский форвард не забил в чемпионате России впервые с момента перехода в московскую команду.

Результативная серия 21-летнего футболиста продолжалась шесть матчей. Он забивал в ворота «Химок», ЦСКА, «Ахмата», «Спартака», «Ростова» и «Сочи» (2). В этих встречах Изидор забил семь голов. Он повторил результативную серию хавбека ЦСКА Юсуфа Языджи: турецкий полузащитник также забивал на протяжении шести матчей, но отметился в таком же количестве матчей на один гол больше.



Изидор перешёл в московский «Локомотив» в зимнее трансферное окно из французского «Монако» за € 3,5 млн. Футболист подписал соглашение до 2026 года.