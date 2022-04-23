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«Балтика» обыграла «СКА-Хабаровск», продлив победную серию до четырёх матчей в ФНЛ

«Балтика» обыграла «СКА-Хабаровск», продлив победную серию до четырёх матчей в ФНЛ
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Сегодня, 23 апреля, на стадионе «Калининград» в одноимённом городе в рамках 34-го тура Футбольной национальной лиги сезона-2021/2022 «Балтика» принимала «СКА-Хабаровск». Хозяева одержали победу – 2:0.

Счёт был открыт во втором тайме. На 73-й минуте отличился нападающий Тамерлан Мусаев. Через 10 минут Мусаев оформил дубль.

Отметим, что победа «Балтики» в матче со «СКА-Хабаровском» стала четвёртой подряд в ФНЛ для команды из Калининграда.

После 34 сыгранных туров «СКА-Хабаровск» располагается на пятом месте в турнирной таблице, набрав 56 очков. «Балтика» (55) – на 6-й строчке.

В другом матче первого российского дивизиона сыграли «Краснодар-2» и «Велес». Встреча прошла на стадионе «Академия ФК Краснодар» и завершилась вничью – 0:0.

ФНЛ - Первый дивизион. 34-й тур
23 апреля 2022, суббота. 18:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
2 : 0
СКА-Хабаровск
Хабаровск
1:0 Мусаев – 73'   2:0 Мусаев – 83'
ФНЛ - Первый дивизион. 34-й тур
23 апреля 2022, суббота. 18:00 МСК
Краснодар-2
Краснодар
Окончен
0 : 0
Велес
Москва
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