«Балтика» обыграла «СКА-Хабаровск», продлив победную серию до четырёх матчей в ФНЛ

Сегодня, 23 апреля, на стадионе «Калининград» в одноимённом городе в рамках 34-го тура Футбольной национальной лиги сезона-2021/2022 «Балтика» принимала «СКА-Хабаровск». Хозяева одержали победу – 2:0.



Счёт был открыт во втором тайме. На 73-й минуте отличился нападающий Тамерлан Мусаев. Через 10 минут Мусаев оформил дубль.



Отметим, что победа «Балтики» в матче со «СКА-Хабаровском» стала четвёртой подряд в ФНЛ для команды из Калининграда.



После 34 сыгранных туров «СКА-Хабаровск» располагается на пятом месте в турнирной таблице, набрав 56 очков. «Балтика» (55) – на 6-й строчке.



В другом матче первого российского дивизиона сыграли «Краснодар-2» и «Велес». Встреча прошла на стадионе «Академия ФК Краснодар» и завершилась вничью – 0:0.