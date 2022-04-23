«Ньюкасл» планирует летом усилить состав игроком «ПСЖ»

Английский «Ньюкасл» в летнее трансферное окно может осуществить переход вратаря французского «ПСЖ» Кейлора Наваса. Об этом сообщает Fichajes.

Ранее сообщалось, что 35-летний костариканский голкипер выразил мнение о недостаточном количестве игрового времени и предупредил руководство, что ситуация должна измениться.



В нынешнем сезоне Кейлор Навас принял участие в 23 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах, в девяти из которых отстоял на ноль, а в остальных встречах пропустил 21 мяч. Его контракт с французским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.



Отметим, что большую часть матчей Навас провёл в чемпионате Франции, в Лиге чемпионов он выходил в старте лишь трижды – все на групповом этапе. В 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» вылетел от мадридского «Реала» (2:3 общ.).