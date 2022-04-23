Мбаппе обдумывает предложение «ПСЖ» о контракте с зарплатой в € 50 млн в год

23-летний звёздный французский форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе за несколько месяцев до истечения контракта с нынешним клубом до сих пор не определился со своим будущим и обдумывает предложение парижан. Об этом сообщает Goal.
Как отмечает источник, «ПСЖ» предложил Килиану сделать его самым высокооплачиваемым игроком команды с годовым окладом в размере около € 50 млн. Французский клуб готов также предложить игроку значительный бонус за подписание контракта, переговоры о котором будут продолжены в Дохе (Катар) на следующей неделе.
После вылета «ПСЖ» от «Реала» (2:3 общ.) в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА в нынешнем сезоне считалось, что именно «Королевский клуб» является фаворитом в борьбе за подписание игрока. Однако ключевую роль в этом вопросе может стать вопрос прав на своё изображение – Мбаппе хочет владеть 100% таких прав и «ПСЖ» готов удовлетворить это требование, в то время, как «Реал» готов предложить схему с равным количеством прав – 50% на 50%.
Напомним, Мбаппе в нынешнем сезоне принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых забил 33 гола и отдал 22 результативные передачи.
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