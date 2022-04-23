Пименов: Жемалетдинов подтвердил статус лидера «Локо». Заслуженная победа над «Нижним»

Бывший футболист «Локомотива» Руслан Пименов прокомментировал победу команды над «Нижним Новгородом» (2:1) в 26-м туре Российской Премьер-Лиги. Также Пименов высказался о полузащитнике Рифате Жемалетдинове, ставшем автором дубля в матче.

«Локо» победил заслуженно, хотя концовка вышла нервозной. Но тут надо отдать должное и нижегородцам. Несмотря на то что остались в меньшинстве, они создавали моменты, да и в целом приехали в Москву явно не за тем, чтобы отбиваться и играть на ничью.



Хорошо сыграл Рифат Жемалетдинов. Он подтвердил статус одного из лидеров команды, обеспечив результат, и заслуженно был признан игроком матча», — рассказал Пименов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.