Кристиан Эриксен будет одной из трансферных целей Эрика тен Хага после прихода в «МЮ»

Английский «Манчестер Юнайтед» рассмотрит возможность покупки полузащитника «Брентфорда» Кристиана Эриксена после прихода на пост главного тренера клуба Эрика тен Хага, сообшает Sky Sport.

По сведениям источника, будущий наставник «МЮ» выразил личную заинтересованность в приобретении футболиста.

Состав «Брентфорда» Эриксен пополнил в зимнее трансферное окно, подписав контракт до конца сезона с возможностью продления ещё на год. За новую команду полузащитник в семи матчах отметился забитым мячом и двумя результативными передачами.

Напомним, во встрече чемпионата Европы с Финляндией (0:1, июнь 2021 года) полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен перенёс остановку сердца. Врачи сумели спасти ему жизнь, позже Эриксену был установлен кардиовертер-дефибриллятор, с которым запрещается играть в футбол в Серии A. Из-за этого Эриксену пришлось расторгнуть контракт с «Интером».