«У меня мурашки по коже!» Эриксен забил чудесный гол, впервые вернувшись на роковую арену

У Кристиана уже два гола в двух играх после возвращения в сборную Дании! Ради него фанаты скупили 38 тысяч билетов на товарищеский матч.

Сегодня, 29 марта, сборная Дании сыграла товарищеский матч с командой Сербии. Хозяева вышли вперёд уже на 15-й минуте благодаря голу Йоакима Мехле. В начале второго тайма датчане увеличили преимущество: передачу Пьер-Эмиля Хёйбьерга замкнул Йеспер Линдстрём.

А через четыре минуты случилось то, ради чего болельщики Дании заполнили стадион под завязку – Кристиан Эриксен установил окончательный результат на табло, отправив мяч прямо под штангу (3:0).

Фото: Martin Rose/Getty Images

Эриксен вернулся в сборную и забивает в каждом матче

Месяц назад Эриксен дебютировал за «Брентфорд» в чемпионате Англии и провёл свой первый официальный матч с июня 2021 года. Датчанин отлично проявил себя и получил по 90 минут в двух встречах. «Брентфорду» это помогло: клуб обыграл «Норвич» (3:1) и «Бёрнли» (2:0), а Кристиан отметился голевой передачей. Изящно вернулся Эриксен и в сборную. В товарищеском матче с Нидерландами полузащитник забил первый гол за долгое время.

Если матч с Нидерландами прошёл на выезде, то встреча с Сербией — дома, на стадионе «Паркен». Да, на том самом, где у Кристиана случился сердечный приступ на Евро-2020. «Этот день будет ещё более особенным. Субботний гол был просто разминкой перед вторником, когда я буду бегать именно там, где это произошло (имеется в виду остановка сердца. — Прим. «Чемпионата»)», — сказал Эриксен в преддверии матча.

К счастью, история получилось трогательная. Перед игрой вратарь Дании Каспер Шмейхель, исполнявший роль капитана, передал Эриксену капитанскую повязку, а болельщики впервые за 17 (!) лет скупили все билеты на товарищеский матч своей сборной. Кульминацией этого вечера стал гол Эриксена на 57-й минуте.

«Этот вечер очень важен для меня. Оказаться снова на «Паркене», забить гол при такой поддержке трибун – это то, от чего у меня мурашки по коже!» — сказал Эриксен после матча.

Во время его отъезда в национальную команду издание The Times сообщило, что «Брентфорд» готов заключить новый контракт с полузащитником, если к нему не проявит интерес клуб из топ-6 АПЛ. Для полноты картины Эриксену осталось спасти «Брентфорд» от вылета и выиграть чемпионат Англии в следующем сезоне. И после этого можно начать съёмки фильма.