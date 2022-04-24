Леонардо заявил о своих планах по дальнейшей работе в «ПСЖ»
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Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо рассказал, планирует ли продолжить работать в клубе.
«Я хочу продолжить работу в качестве спортивного директора «ПСЖ». Мои планы не изменились. Я думаю, что совершал ошибки, но я хочу продолжить работать здесь», — приводит слова Леонардо в своём «твиттере» журналист Фабрицио Романо.
Вчера, 23 апреля, «ПСЖ» сыграл вничью с «Лансом» (1:1) в матче 34-го тура Лиги 1 и досрочно завоевал титул чемпиона Франции. Эта победа в чемпионате стала для парижского клуба 10-й в истории. По количеству побед в национальном первенстве «ПСЖ» сравнялся с «Сент-Этьеном».
Леонардо работает спортивным директором «ПСЖ» с 2019 года. Ранее он также занимал эту должность в парижском клубе с 2011 по 2013 год.
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