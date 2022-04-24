Неймар — о свисте фанатов «ПСЖ»: я тут ещё на 3 года. Остановитесь, или не хватит воздуха

Бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар после матча 34-го тура французской Лиги 1 с «Лансом» (1:1) высказался о свисте болельщиков парижского клуба в свой адрес.



«Мой контракт с «ПСЖ» рассчитан ещё на три года. Я буду здесь, даже если меня не перестанут освистывать. Я остаюсь на три года, так что остановитесь, или вам не хватит воздуха», — приводит слова Неймара ESPN AR.



Напомним, Неймар выступает за «ПСЖ» с 2017 года, перейдя из «Барселоны» за € 222 млн. В нынешнем сезоне нападающий в 19 матчах французской Лиги 1 забил 11 голов и отдал пять результативных передач.



Парижский клуб досрочно стал чемпионом Франции в сезоне-2021/2022. Эта победа в чемпионате стала для парижского клуба 10-й в истории.