Халк ударил соперника между ног во время матча чемпионата Бразилии

Полузащитник «Атлетико Минейро» Халк во время матча третьего тура чемпионата Бразилии с «Коритибой» (2:2) ударил соперника между ног.

Инцидент произошёл на 67-й минуте матча. В борьбе с футболистом «Коритибы» бывший игрок «Зенита» попал сопернику между ног вместо мяча. Халк получил жёлтую карточку за этот эпизод.

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Встреча закончилась вничью 2:2, а бразильский игрок «Атлетико Минейро» отметился голевой передачей в первом тайме.

После трёх туров чемпионата «Атлетико Минейро» возглавляет таблицу первенства, имея семь очков. Бразильский клуб, за который выступает экс-игрок «Зенита», является действующим чемпионом страны.

На счету Халка два гола и одна голевая передача в трёх матчах этого сезона чемпионата Бразилии.