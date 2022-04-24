Халк ударил соперника между ног во время матча чемпионата Бразилии
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Полузащитник «Атлетико Минейро» Халк во время матча третьего тура чемпионата Бразилии с «Коритибой» (2:2) ударил соперника между ног.
Инцидент произошёл на 67-й минуте матча. В борьбе с футболистом «Коритибы» бывший игрок «Зенита» попал сопернику между ног вместо мяча. Халк получил жёлтую карточку за этот эпизод.
Права на видео принадлежат CBF
Встреча закончилась вничью 2:2, а бразильский игрок «Атлетико Минейро» отметился голевой передачей в первом тайме.
После трёх туров чемпионата «Атлетико Минейро» возглавляет таблицу первенства, имея семь очков. Бразильский клуб, за который выступает экс-игрок «Зенита», является действующим чемпионом страны.
На счету Халка два гола и одна голевая передача в трёх матчах этого сезона чемпионата Бразилии.
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