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Месси догнал Иньесту по количеству трофеев за карьеру, впереди только Дани Алвес

Месси догнал Иньесту по количеству трофеев за карьеру, впереди только Дани Алвес
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Аргентинский игрок «ПСЖ» Лионель Месси выиграл 39-й трофей в карьере, став чемпионом Франции. Это достижение Месси установил по окончании матча 34-го тура Лиги 1 с «Лансом» (1:1). По количеству выигранных трофеев за карьеру Месси догнал бывшего одноклубника по «Барселоне» Андреса Иньесту. На первом месте в мире по этому показателю остаётся защитник «Барселоны» Дани Алвес.

Ранее Лионель Месси в составе «Барселоны» 10 раз выигрывал чемпионат Испании, четырежды побеждал в Лиге чемпионов УЕФА, восемь раз становился обладателем Суперкубка Испании, семь раз – Кубка страны, а также по три раза выигрывал клубный чемпионат мира и Суперкубок Европы.

В составе сборной Аргентины Месси выигрывал Кубок Америки, побеждал на Олимпиаде, а также выиграл молодёжный чемпионат мира.

Больше выигранных трофеев только у защитника «Барселоны» Дани Алвеса – 46. Однако есть мнение, что у бразильца меньше титулов – 42.

Под сомнение ставятся победа в чемпионате штата Баия и Кубок Нордесте в 2001 году. Тогда Алвес выступал за «Баию». Также не все учитывают Суперкубок Франции – 2018, так как в том матче Дани не попал в заявку «ПСЖ», и победу Алвеса со сборной Бразилии на молодёжном чемпионате мира – 2003.

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