Месси догнал Иньесту по количеству трофеев за карьеру, впереди только Дани Алвес

Аргентинский игрок «ПСЖ» Лионель Месси выиграл 39-й трофей в карьере, став чемпионом Франции. Это достижение Месси установил по окончании матча 34-го тура Лиги 1 с «Лансом» (1:1). По количеству выигранных трофеев за карьеру Месси догнал бывшего одноклубника по «Барселоне» Андреса Иньесту. На первом месте в мире по этому показателю остаётся защитник «Барселоны» Дани Алвес.
Ранее Лионель Месси в составе «Барселоны» 10 раз выигрывал чемпионат Испании, четырежды побеждал в Лиге чемпионов УЕФА, восемь раз становился обладателем Суперкубка Испании, семь раз – Кубка страны, а также по три раза выигрывал клубный чемпионат мира и Суперкубок Европы.
В составе сборной Аргентины Месси выигрывал Кубок Америки, побеждал на Олимпиаде, а также выиграл молодёжный чемпионат мира.
Больше выигранных трофеев только у защитника «Барселоны» Дани Алвеса – 46. Однако есть мнение, что у бразильца меньше титулов – 42.
Под сомнение ставятся победа в чемпионате штата Баия и Кубок Нордесте в 2001 году. Тогда Алвес выступал за «Баию». Также не все учитывают Суперкубок Франции – 2018, так как в том матче Дани не попал в заявку «ПСЖ», и победу Алвеса со сборной Бразилии на молодёжном чемпионате мира – 2003.
- 24 апреля 2022
-
14:03
-
13:57
-
13:56
-
13:51
-
13:50
-
13:35
-
13:30
-
13:18
-
13:08
-
13:07
-
13:06
-
12:48
-
12:47
-
12:42
-
12:32
-
12:24
-
12:17
-
12:13
-
12:12
-
12:04
-
11:59
-
11:57
-
11:52
-
11:42
-
11:36
-
11:32
-
11:24
-
11:17
-
11:15
-
11:06
-
11:00
-
11:00
-
10:48
-
10:39
-
10:32