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Эриксен: хочу, чтобы «Тоттенхэм» попал в Лигу чемпионов. Я являюсь фанатом этого клуба

Эриксен: хочу, чтобы «Тоттенхэм» попал в Лигу чемпионов. Я являюсь фанатом этого клуба
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Полузащитник «Брентфорда» Кристиан Эриксен, ранее выступавший за «Тоттенхэм Хотспур», признался, что хотел бы видеть лондонский клуб в Лиге чемпионов УЕФА в следующем сезоне.

«Конечно, я хочу, чтобы «Тоттенхэм Хотспур» попал в Лигу чемпионов. Я по-прежнему являюсь фанатом этого клуба. Надеюсь, они достигнут своей цели», — приводит слова Эриксена Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Эриксен может вернуться в «Тоттенхэм Хотспур». Состав «Брентфорда» Эриксен пополнил в зимнее трансферное окно, подписав контракт до конца сезона с возможностью продления ещё на год. В нынешнем сезоне 30-летний датский полузащитник принял участие в семи матчах английской Премьер-лиги, забил один гол и отдал две результативные передачи.

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