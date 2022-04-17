«Тоттенхэм» заинтересован в возвращении Кристиана Эриксена

Английский «Тоттенхэм» рассматривает возможность возвращения в команду полузащитника «Брентфорда» Кристиана Эриксена. Об этом сообщает Football Insider.

30-летний датчанин выступал в составе лондонского клуба с 2013 по 2020 год, проведя в футболке «Тоттенхэма» 305 матчей, в которых забил 69 голов и отдал 90 результативных передач.



Состав «Брентфорда» Эриксен пополнил в зимнее трансферное окно, подписав контракт до конца сезона с возможностью продления ещё на год. За новую команду полузащитник в шести матчах отметился забитым мячом и двумя результативными передачами.

Напомним, во встрече чемпионата Европы с Финляндией (0:1, июнь 2021 года) полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен перенёс остановку сердца. Врачи сумели спасти ему жизнь, позже Эриксену был установлен кардиовертер-дефибриллятор, с которым запрещается играть в футбол в Серии A. Из-за этого Эриксену пришлось расторгнуть контракт с «Интером».