«Тоттенхэм» заинтересован в возвращении Кристиана Эриксена

Английский «Тоттенхэм» рассматривает возможность возвращения в команду полузащитника «Брентфорда» Кристиана Эриксена. Об этом сообщает Football Insider.
30-летний датчанин выступал в составе лондонского клуба с 2013 по 2020 год, проведя в футболке «Тоттенхэма» 305 матчей, в которых забил 69 голов и отдал 90 результативных передач.
Состав «Брентфорда» Эриксен пополнил в зимнее трансферное окно, подписав контракт до конца сезона с возможностью продления ещё на год. За новую команду полузащитник в шести матчах отметился забитым мячом и двумя результативными передачами.
Напомним, во встрече чемпионата Европы с Финляндией (0:1, июнь 2021 года) полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен перенёс остановку сердца. Врачи сумели спасти ему жизнь, позже Эриксену был установлен кардиовертер-дефибриллятор, с которым запрещается играть в футбол в Серии A. Из-за этого Эриксену пришлось расторгнуть контракт с «Интером».
- 17 апреля 2022
-
22:11
-
22:02
-
21:45
-
21:43
-
21:34
-
21:23
-
21:20
-
21:20
-
21:15
-
21:15
-
20:59
-
20:52
-
20:50
-
20:35
-
20:32
-
20:27
-
20:27
-
20:21
-
20:13
-
19:53
-
19:43
-
19:43
-
19:40
-
19:39
-
19:26
-
19:26
-
19:19
-
19:17
-
19:06
-
19:02
-
19:01
-
19:00
-
18:56
-
18:53
-
18:48