Широков: отлично для «Рубина», что они выиграли. Приободрятся!

Бывший полузащитник «Рубина» Роман Широков прокомментировал результат матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (1:0).

«Тульский «Арсенал» не команда что ли? «Рубин» до этого не смог команду ФНЛ обыграть, ничего страшного. Вполне заслуженная победа казанцев. Повышение кредита доверия Слуцкого? От одного матча ничего не зависит.



Ещё четыре матча до конца чемпионата. А если начнут неожиданно выигрывать те, кто внизу? Все могут подтянуться. Это хорошо, даже отлично для «Рубина», что они наконец выиграли. Приободрятся!» — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Казанский «Рубин» набрал 29 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Тульский «Арсенал» (21) — на последнем, 16-м месте.