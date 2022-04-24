«Челси» на 90-й минуте вырвал победу у «Вест Хэма». Жоржиньо не забил пенальти

Сегодня, 24 апреля, на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне в рамках 34-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Челси» принимал «Вест Хэм Юнайтед». Хозяева одержали победу – 1:0.



На 86-й минуте судья удалил защитника «молотобойцев» Крэйга Доусона за фол в своей штрафной, после чего поставил пенальти в ворота «Вест Хэма». К «точке» подошёл полузащитник «Челси» Жоржиньо, который не сумел реализовать 11-метровый. На 90-й минуте отличился полузащитник синих Кристиан Пулишич, ему ассистировал Маркос Алонсо.



Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Майкл Оливер. Ему помогали ассистенты Стюарт Бёрт и Саймон Беннетт. Резервный рефери – Питер Бэнкс.



После 32 сыгранных туров «Челси» располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2021/2022. «Аристократы» набрали 65 очков. «Вест Хэм» в 34 матчах заработал 52 очка, «молотобойцы» находятся на седьмой строчке в таблице. Лидирует в соревнованиях «Манчестер Сити», у «горожан» 80 очков. Действующий чемпион Англии – «Манчестер Сити».