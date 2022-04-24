Массимо Каррера оценил вероятность вылета «Спартака» из РПЛ
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Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера оценил шансы команды на вылет в Футбольную национальную лигу.
«Мне очень жаль, что «Спартак» не смог победить «Ростов». Судейство? Нужно знать, что творится у судей в голове. У «Спартака» очень сложная ситуация. Но я думаю, что команда не вылетит из РПЛ», — сказал Каррера в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
«Спартак» в 26 матчах Российской Премьер-Лиги набрал 31 очко и занимает в турнирной таблице 10-е место. От зоны стыковых матчей подопечных Паоло Ваноли отделяет три очка, от зоны вылета — девять.
В следующем туре «Спартак» в домашнем матче встретится с самарскими «Крыльями Советов», а затем проведёт матчи с «Уралом», «Зенитом» и «Химками».
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