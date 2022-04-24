«Сейчас полетят судейские головы». Салихова не зря мочит арбитра после неудачи «Спартака»?

Новый матч «Спартака» – новый судейский скандал. Команда Ваноли в 26-м туре РПЛ проиграла на выезде «Ростову» 2:3, но главным в матче снова стал судья – Виталий Мешков. Сначала он отменил гол гостей на 52-й минуте, потом назначил спорный 11-метровый (его на 75-й минуте реализовал Полоз). Красно-белые отыгрались на 91-й минуте, но затем снова пенальти – и снова в ворота гостей. На этот раз – за фол Жиго.

Такая работа Мешкова разозлила босса «Спартака» Зарему Салихову. Приводим полностью комментарий жены владельца клуба для «Чемпионата»:

Зарема Салихова жена владельца «Спартака» Леонида Федуна Мешков есть Мешков. Главное действующее лицо матча. Всегда верен своим методичкам: отменяет гол и назначает придуманные пенальти. Нашим игрокам нельзя двигать ногами в своей штрафной, чтобы не получить пенальти при Мешкове.

Видимо, РФС и РПЛ решили поиздеваться над «Спартаком», назначая Мешкова на матчи. Почему не было свистка в середине поля? Обязательно надо дождаться гола нашей команды, чтобы отменить его?! У судей соревнование: сколько мячей «Спартака» отменят. Что толку от того, что ЭСК указывает на ошибки судьи. Не нужны нам ваши признания! Очки возвращайте!

С такими деятелями футбол в России никогда не будет футболом. Вы отбиваете желание любых инвестиций в спорт! Играйте сами по вашим правилам.

Оценка спорных эпизодов от эксперта

Специально для «Чемпионата» спорные моменты этой огненной игры разобрал арбитр Игорь Федотов. Ему и слово:

Об отменённом голе Игнатова на 52-й минуте:



– Это фол в атаке. Это всё именно одна атака, поэтому гол «Спартака» отменён правильно. Игрок, который вступал в единоборство, когда мяч попал в руку соперника, защитник. Он выдвинулся на спартаковца и провалился. Защитник провалился, и за счёт этого провалилась оборона, «Спартак» начал свою атаку – и только из-за этого это именно игра рукой в атаке и гол отменён правильно.

О пенальти в ворота «Спартака» на 71-й минуте:

– Этот 11-метровый в ворота «Спартака» просто никакой. Если на 20-й минуте была симуляция со стороны игрока «Ростова», а там тоже есть контакт, то и здесь то же самое. Это не пенальти в ворота «Спартака», а какая-то ерунда! Полоз просто рисовал падение, он не продолжал движение. Чем отличается от того, что было на 20-й минуте? Что там Мешков увидел на повторе? И этот человек ещё молодых арбитров обучает. Судя по словам Хачатурянца, сейчас полетят судейские головы.

Момент, с которым Федотов сравнивает падение Полоза:

О пенальти в ворота «Спартака» на 93-й минуте:



– Жиго действительно сфолил, поэтому пенальти в ворота «Спартака» на 93-й минуте назначен верно. Он, видимо, хотел показать, что будет фолить, но не успел убрать ногу. Тут Мешков разобрался.

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А как вы оцените судейство Мешкова?