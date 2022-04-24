Станислав Черчесов прокомментировал победу «Ференцвароша» в чемпионате Венгрии

Российский главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался о досрочной победе команды в чемпионате Венгрии сезона-2021/2022. Сегодня, 24 апреля, подопечные Черчесова в матче 29-го тура венгерского первенства обыграли «Уйпешт» (2:1).



«Нам повезло, потому что мы убили двух зайцев одним выстрелом: нам удалось защитить свой титул и победить в дерби. Нужно признать, что сегодня мы играли не очень хорошо, но мы достигли своей цели, а это самое главное. Сегодня всё решила воля: мы очень хотели выиграть эту встречу и выиграли.



Что касается остальной части сезона, то мы действительно достигли одной из наших целей: мы защитили свой титул, но мы не должны опускать руки, нам ещё предстоит сыграть в финале Кубка, к которому мы также относимся очень серьёзно, потому что мы хотим сделать дубль. Для этого нам нужно оставаться в форме и продолжать начатый путь, сосредоточившись на собственной игре и совершенствуя её», — цитирует Черчесова официальный сайт «Ференцвароша».

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