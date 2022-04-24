«Милан» на 90+3-й минуте вырвал победу у «Лацио» и возглавил таблицу Серии А

Сегодня, 24 апреля, на стадионе «Олимпико» в Риме в рамках 34-го тура итальянской Серии А сезона-2021/2022 «Лацио» принимал «Милан». Гости одержали победу – 2:1.



Счёт был открыт в начале первого тайма. На 4-й минуте отличился нападающий «орлов» Чиро Иммобиле, ему ассистировал Сергей Милинкович-Савич. На 50-й минуте ответный мяч забил форвард «Милана» Оливье Жиру, голевой пас отдал Рафаэл Леау. На 90+3-й минуте взятием ворот отметился полузащитник гостей Сандро Тонали, результативную передачу оформил Златан Ибрагимович.



Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Марко Гуида. Ему помогали ассистенты Филиппо Мели и Джорджо Перетти. Резервный рефери – Марко Пиччинини.



После 34 сыгранных туров «Милан» располагается на первом месте в турнирной таблице итальянской Серии А. «Россонери» набрали 74 очка. «Лацио» (56) – на шестой строчке в таблице.