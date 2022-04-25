Иммобиле повторил достижение Месси, Роналду и Левандовского

На четвёртой минуте матче «Лацио» — «Милан» отличился нападающий «орлов» Чиро Иммобиле. Этот гол стал для него 26-м в нынешнем сезоне.
Таким образом, 32-летний итальянец стал четвёртым игроком за последние 6 лет, который забил более 25-и голов не менее чем в трёх розыгрышах чемпионата. Ранее такое достижение покорялось Лионелю Месси, Криштиану Роналду и Роберту Левандовски. До этого Иммобиле забивал в Серии А в сезоне-2017/18 — 29 голов и в 2019/2020 итальянец отличался 36 раз.
27 июля 2016 года Иммобиле подписал контракт с римским «Лацио». 21 августа Чиро забил в дебютном матче за «Лацио» с «Аталантой», в котором они проиграли 3:4.
В нынешнем сезоне итальянец провёл 38 матчей на клубном уровне во всех соревнованиях, в которых отличился 31 раз и отдал две голевые передачи.
- 25 апреля 2022
-
04:48
-
03:44
-
03:29
-
03:13
-
03:12
-
02:54
-
02:39
-
02:31
-
01:50
-
01:14
-
00:42
-
00:41
-
00:29
-
00:24
-
00:10
-
00:03
-
00:02
-
00:00
- 24 апреля 2022
-
23:48
-
23:43
-
23:29
-
23:25
-
23:12
-
23:07
-
23:03
-
23:02
-
22:57
-
22:55
-
22:53
-
22:46
-
22:44
-
22:38
-
22:32
-
22:30
-
22:24