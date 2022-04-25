Иммобиле повторил достижение Месси, Роналду и Левандовского

На четвёртой минуте матче «Лацио» — «Милан» отличился нападающий «орлов» Чиро Иммобиле. Этот гол стал для него 26-м в нынешнем сезоне.

Таким образом, 32-летний итальянец стал четвёртым игроком за последние 6 лет, который забил более 25-и голов не менее чем в трёх розыгрышах чемпионата. Ранее такое достижение покорялось Лионелю Месси, Криштиану Роналду и Роберту Левандовски. До этого Иммобиле забивал в Серии А в сезоне-2017/18 — 29 голов и в 2019/2020 итальянец отличался 36 раз.

27 июля 2016 года Иммобиле подписал контракт с римским «Лацио». 21 августа Чиро забил в дебютном матче за «Лацио» с «Аталантой», в котором они проиграли 3:4.

В нынешнем сезоне итальянец провёл 38 матчей на клубном уровне во всех соревнованиях, в которых отличился 31 раз и отдал две голевые передачи.