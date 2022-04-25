Пиоли: игрокам «Милана» не оказывают нужного доверия
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал победу над «Лацио» в рамках 34-го тура Серии А (2:1).
«Я горжусь своими игроками и на их месте я бы очень злился, потому что зрители не дают им должного кредита доверия, последние несколько лет мои футболисты показывают высокий уровень игры. Наша задача — выиграть оставшиеся матчи, не дать осечку. Как ни странно, мы плохо начали матч и пропустили необязательный гол, но показали, что можем вернуться в игру. Самое главное, что мы вышли в Лигу чемпионов, – цитирует тренера Football Italia.
После 34 сыгранных туров «Милан» располагается на первом месте в турнирной таблице итальянской Серии А. «Россонери» набрали 74 очка. «Лацио» (56) – на шестой строчке в таблице.
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