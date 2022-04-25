Аяз Гулиев: никогда не возникало мысли о завершении карьеры

Полузащитник «Арсенала» Аяз Гулиев оценил оборонительную игру тульского клуба.

«Конечно, никогда не возникало мысли о завершении карьеры. Я и не паниковал даже. Был уверен, что все получится и вернусь в футбол. Через игру намного легче набрать форму, и никакие тренировки это не заменят. Главное – правильно рассчитать время, чтобы не перегрузить организм после долгой паузы. Мы много пропускаем и, конечно, все понимают эту проблему. Мы обсуждаем это на теоретических занятиях, в раздевалке. Игрокам сложно об этом рассуждать, наше дело выходить на поле и показывать все в игре.

Тренеры стараются до нас донести правильную информацию. Мы пытаемся исправить свои ошибки, но каждая игра складывается по-разному. В футболе все связано, и сразу все ошибки не уберешь. К сожалению, нам забили слишком много, некоторые из голов мы могли предотвратить», — цитирует игрока пресс-служба клуба.