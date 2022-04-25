Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Краснодар» — «Зенит». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ал. Мостовой: «Зенит» не поймут, если они потеряют очки в игре с «Краснодаром»

Ал. Мостовой: «Зенит» не поймут, если они потеряют очки в игре с «Краснодаром»
Комментарии

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой высказался перед матчем 26-го тура РПЛ, в котором встретятся «Зенит» и «Краснодар».

«Зенит» — однозначный фаворит встречи. Все понимают, почему «Динамо» вчера проиграло — это раз, «Зенит» вылетел из Кубка — это два. Не поймут, если «Зенит» потеряет очки в игре с «Краснодаром». Ясно, что у «Краснодара» сейчас запредельная мотивация. Мы видим сейчас не ту команду, которая была два месяца назад. «Зенит» по классу, мастерству, составу их просто превосходит. Цеплять и кусаться будут все. Для молодых ребят из «Краснодара» это сейчас витрина.

У «Зенита» в составе хорошие иностранцы, поэтому они должны дожимать и уходить в отрыв. Интрига в борьбе за чемпионство будет похоронена, если питерцы сегодня победят. Ясно, что борьба будет. Не думаю, что «Зенит» приедет и 4:0 выиграет: они тоже себе подпортили настроение, проиграв тяжёлую игру в Кубке. «Краснодар» спокойно готовится. Однозначно — просто не будет. Но у «Зенита» выиграть шансов больше», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Новость по теме
Радимов: «Зенит» — фаворит, но «Краснодар» может создать им проблемы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022