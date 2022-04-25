Радимов: «Зенит» — фаворит, но «Краснодар» может создать им проблемы

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился ожиданиями от предстоящего матча основной команды клуба из Санкт-Петербурга с «Краснодаром» в 26-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Зенит» — лидер чемпионата. Конечно, они — фавориты. «Краснодар» играет дома, поэтому они могут создать проблемы «Зениту». В любом случае «Зенит» — фаворит. Однако игра будет непредсказуемой. Не думаю, что психологически скажется вылет из Кубка России от «Алании»: там психологически устойчивые футболисты, которые уже очень много поиграли на высоком уровне», — сказал Радимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Матч между «Краснодаром» и «Зенитом» в 26-м туре чемпионата России состоится сегодня, 25 апреля. Начало: 19:00 мск.