Радимов: «Зенит» — фаворит, но «Краснодар» может создать им проблемы
Поделиться
Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился ожиданиями от предстоящего матча основной команды клуба из Санкт-Петербурга с «Краснодаром» в 26-м туре Российской Премьер-Лиги.
«Зенит» — лидер чемпионата. Конечно, они — фавориты. «Краснодар» играет дома, поэтому они могут создать проблемы «Зениту». В любом случае «Зенит» — фаворит. Однако игра будет непредсказуемой. Не думаю, что психологически скажется вылет из Кубка России от «Алании»: там психологически устойчивые футболисты, которые уже очень много поиграли на высоком уровне», — сказал Радимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Матч между «Краснодаром» и «Зенитом» в 26-м туре чемпионата России состоится сегодня, 25 апреля. Начало: 19:00 мск.
Комментарии
- 25 апреля 2022
-
15:51
-
15:39
-
15:35
-
15:28
-
15:25
-
15:22
-
15:18
-
15:12
-
15:08
-
15:05
-
15:00
-
14:31
-
14:24
-
14:18
-
14:11
-
14:08
-
13:52
-
13:50
-
13:23
-
13:18
-
13:10
-
13:05
-
12:57
-
12:54
-
12:53
-
12:49
-
12:46
-
12:43
-
12:42
-
12:29
-
12:12
-
11:58
-
11:50
-
11:49
-
11:42
Партнерский контент