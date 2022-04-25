Филипп Лам недоволен тем, что «Бавария» выиграла 10-й чемпионский титул подряд

Экс-капитан мюнхенской «Баварии» Филипп Лам высказал мнение о десятилетнем доминировании своего бывшего клуба в Бундеслиге.
«Нормально ли то, что «Бавария» выигрывает 10-й чемпионский титул подряд? Это нехорошо, конечно, это не подлежит сомнению. Я считаю, что для «Баварии» также нехорошо и то, что они так рано оформили чемпионство. Борьба должна быть плотнее.
Одна и та же команда может выигрывать чемпионат несколько раз подряд, но борьба должна быть более плотной. Бундеслига должна держать зрителей в напряжении до самого конца, а не определять чемпиона за четыре тура до финиша.
Как сделать борьбу плотнее? Я не знаю», — приводит слова Лама T-Online со ссылкой на эфир ZDF.
Лам за период своей карьеры в «Баварии» выиграл восемь чемпионских титулов Бундеслиги. Бывший капитан сборной Германии и чемпион мира 2014 года в настоящее время является главой оргкомитета чемпионата Европы 2024 года в Германии.
- 25 апреля 2022
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