Филипп Лам недоволен тем, что «Бавария» выиграла 10-й чемпионский титул подряд

Экс-капитан мюнхенской «Баварии» Филипп Лам высказал мнение о десятилетнем доминировании своего бывшего клуба в Бундеслиге.

«Нормально ли то, что «Бавария» выигрывает 10-й чемпионский титул подряд? Это нехорошо, конечно, это не подлежит сомнению. Я считаю, что для «Баварии» также нехорошо и то, что они так рано оформили чемпионство. Борьба должна быть плотнее.

Одна и та же команда может выигрывать чемпионат несколько раз подряд, но борьба должна быть более плотной. Бундеслига должна держать зрителей в напряжении до самого конца, а не определять чемпиона за четыре тура до финиша.

Как сделать борьбу плотнее? Я не знаю», — приводит слова Лама T-Online со ссылкой на эфир ZDF.

Лам за период своей карьеры в «Баварии» выиграл восемь чемпионских титулов Бундеслиги. Бывший капитан сборной Германии и чемпион мира 2014 года в настоящее время является главой оргкомитета чемпионата Европы 2024 года в Германии.