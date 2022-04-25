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«Бавария» — чемпион Германии, как она играла в сезоне-2021/2022, тест, Роберт Левандовски, Томас Мюллер, Мануэль Нойер

«Баварии» снова нет равных в Германии. Как хорошо вы следили за командой в сезоне? Тест
Кирилл Закатченко
Как внимательно вы следили за «Баварией»?
Комментарии
Какой клуб мюнхенцы так и не обыграли в нынешнем розыгрыше Бундеслиги?

«Бавария» в очередной раз завоевала чемпионский титул в Бундеслиге. Эта новость уже никого не удивляет, поскольку за последние годы в турнире побеждает только одна команда. Нынешний сезон не стал исключением, хотя перед стартом чемпионата клуб обзавёлся новым главным тренером. Для 34-летнего Юлиана Нагельсмана это первый подобный успех в карьере, с чем мы его и поздравляем.

Самое время понять, насколько внимательно вы следили за «Баварией» в нынешнем сезоне. Все вопросы нашего теста связаны исключительно с выступлением команды в Бундеслиге. Некоторые вопросы покажутся достаточно простыми, над другими придётся подумать. И, конечно, мы надеемся, что вы откажетесь от помощи поисковиков. Свои результаты можете грузить в комментарии.

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