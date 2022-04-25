Дзюба проиграл спор Геничу по количеству голов Сергеева в РПЛ

Комментатор Константин Генич выиграл спор у нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы.



Ранее футболист поспорил, что форвард «Зенита» Иван Сергеев не сможет забить восемь голов в нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги. В матче 26-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Зенит» (0:2, идёт второй тайм) Сергеев забил гол. Этот мяч стал восьмым для нападающего в розыгрыше Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.



«Ну вот Артём Дзюба и проиграл мне спор», — написал Генич в своём телеграм-канале.

Матч 26-го тура РПЛ «Краснодар» — «Зенит» в эти минуты проходит на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре. К 65-й минуте счёт 2:0 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Краснодар» — «Зенит».