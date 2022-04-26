«Манчестер Юнайтед» планирует подписать новый контракт с де Хеа
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Английский «Манчестер Юнайтед» планирует подписать новое соглашение с вратарём Давидом де Хеа. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.
31-летний де Хеа — воспитанник мадридского «Атлетико». Он выступает за английскую команду с 2011 года, проведя в футболке манкунианцев за это время 483 матча, в которых пропустил 523 гола и 164 раза сыграл «на ноль». На счету де Хеа также 45 матчей в составе сборной Испании.
Текущее соглашение между испанским вратарём и «Манчестер Юнайтед» истекает в конце следующего сезона. Рыночная стоимость де Хеа оценивается порталом Transfermarkt в € 15 млн.
Ранее стало известно, что вратарь входит в тройку самых высокооплачиваемых футболистов английской Премьер-лиги.
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