Объявлено расписание полуфинальных матчей Кубка России

Встречи полуфинала Кубка России-2021/2022 пройдут в Москве 10 и 11 мая. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

10 мая московское «Динамо» на своём поле сыграет с «Аланией», а «Спартак» на следующий день на «Открытие Банк Арене» примет «Енисей». Полуфинальные матчи пройдут 10 и 11 мая. В четвертьфинале бело-голубые обыграли «Балтику», красно-белые оказались сильнее ЦСКА, «Алания» одолела «Зенит», а «Енисей» прошёл «Рубин».



Действующим победителем турнира является московский «Локомотив». В 1/8 финала нынешнего розыгрыша железнодорожники уступили «Енисею» (0:4). Финалист прошлого розыгрыша — «Крылья Советов».



Победитель Кубка России сыграет в матче за Суперкубок России с победителем чемпионата страны или, в случае золотого дубля — с серебряным призёром.