Гвардиола одержал 12-ю победу над «Реалом». Чаще он обыгрывал только «Бёрнли» и «Арсенал»
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51-летний испанский наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, ранее возглавлявший «Барселону» и «Баварию», одержал 12-ю победу над мадридским «Реалом» (4:3) в своей тренерской карьере, пришлась она на первый полуфинальный матч Лиги чемпионов УЕФА.
Чаще Гвардиола побеждал только лондонский «Арсенал» (17) и «Бёрнли» (14). Проигрывал он больше всего «Ливерпулю» (5), всё тому же «Реалу» (4) и «Атлетику» из Бильбао (4).
Напомним, в составе «Манчестер Сити» отличились Кевин Де Брёйне, Габриэл Жезус, Фил Фоден и Бернарду Силва. За «Реал» дублем отметился Карим Бензема, ещё один мяч на счету Винисиуса Жуниора.
Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Реал» — «Манчестер Сити» пройдёт 4 мая в Мадриде (Испания).
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