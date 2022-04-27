Гвардиола одержал 12-ю победу над «Реалом». Чаще он обыгрывал только «Бёрнли» и «Арсенал»

51-летний испанский наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, ранее возглавлявший «Барселону» и «Баварию», одержал 12-ю победу над мадридским «Реалом» (4:3) в своей тренерской карьере, пришлась она на первый полуфинальный матч Лиги чемпионов УЕФА.

Чаще Гвардиола побеждал только лондонский «Арсенал» (17) и «Бёрнли» (14). Проигрывал он больше всего «Ливерпулю» (5), всё тому же «Реалу» (4) и «Атлетику» из Бильбао (4).

Напомним, в составе «Манчестер Сити» отличились Кевин Де Брёйне, Габриэл Жезус, Фил Фоден и Бернарду Силва. За «Реал» дублем отметился Карим Бензема, ещё один мяч на счету Винисиуса Жуниора.

Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Реал» — «Манчестер Сити» пройдёт 4 мая в Мадриде (Испания).