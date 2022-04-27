Российский тренер Адиев близок к назначению в сборную Казахстана
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Магомед Адиев — основной кандидат на пост главного тренера сборной Казахстана. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. В ближайшее время контракт со специалистом должен быть подписан.
Экс-тренер «Анжи» сейчас возглавляет карагандинский «Шахтёр». До этого Адиев работал в махачкалинском «Анжи», «Легион Динамо», нижегородской «Волге» и «Чайке».
29 марта на стадионе «Астана-Арена» в Нур-Султане (Казахстан) в рамках стыкового матча Лиги наций за место в лиге С сборная Казахстана принимала национальную команду Молдавии. Основное время противостояния завершилось со счётом 1:0 в пользу молдаван, а в серии пенальти сильнее оказались казахи. Молдавия вылетела в лигу D, Казахстан остался в лиге C.
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