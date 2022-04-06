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Тренер ЦСКА Бабаян может возглавить сборную Казахстана

Тренер ЦСКА Бабаян может возглавить сборную Казахстана
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42-летний казахстанский тренер ЦСКА Григорий Бабаян получил предложение возглавить сборную Казахстана, сообщает KazFootball. Сейчас специалист обдумывает это предложение.

Перед сезоном-2020/2021 Бабаян возглавил «Тобол», где сумел построить команду, которая выиграла серебряные, а затем и золотые медали чемпионата Казахстана, а также прошла «Хайдук» в Лиге конференций. В июне 2021 года он пополнил тренерский штаб ЦСКА, где и работает по сей день.

Напомним, 29 марта на стадионе «Астана-Арена» в Нур-Султане (Казахстан) в рамках стыкового матча Лиги наций за место в лиге С сборная Казахстана принимала национальную команду Молдавии. Основное время противостояния завершилось со счётом 1:0 в пользу молдован, а в серии пенальти сильнее оказались казахи. Молдавия вылетела в лигу D, Казахстан остался в лиге C.

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