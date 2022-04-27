Дрис Мертенс хочет остаться в «Наполи» и готов пойти на существенное сокращение зарплаты

Лучший бомбардир в истории «Наполи» Дрис Мертенс готов пойти на трёхкратное сокращение зарплаты, чтобы остаться в команде. Об этом в своём «твиттере» сообщает журналист Николо Скира.
Сообщается, что новая сделка может быть рассчитана до 2023 года. По действующему соглашению зарплата Мертенса оценивается в € 4,5 млн без учёта бонусов (которые достигают ещё € 1 млн). Сообщается, что по новому соглашению футболист готов пойти на сокращение жалованья до € 1,5 млн.
Журналист отмечает, что Дрис Мертенс мечтает завершить игровую карьеру в составе «Наполи».
34-летний бельгиец выступает за клуб из Неаполя с 2013 года, его действующий контракт истекает нынешним летом. В 33 матчах сезона Мертенс забил 11 мячей. Всего в 393 играх за «Наполи» на счету Мертенса 146 голов, и этот результат является лучшим в истории клуба.
- 27 апреля 2022
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