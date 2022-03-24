«Лацио» претендует на нападающего «Наполи» Мертенса
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Нападающий «Наполи» Дрис Мертенс может стать игроком другого итальянского клуба. Об этом сообщает Corriere dello Sport.
По информации источника, «Лацио» включился в борьбу за бельгийца. Римский клуб готов летом предложить контракт форварду. Футболист может покинуть клуб из Неаполя в качестве свободного агента, так как боссы неаполитанцев до сих пор не предложили ему продлить соглашение.
34-летний Мертенс перешёл в итальянскую команду летом 2013 года из нидерландского ПСВ. В нынешнем сезоне бельгийский нападающий в 28 матчах итальянской Серии А забил девять голов и отдал голевую передачу. Также на его счету по голу в четырёх матчах Лиги чемпионов и одном в Кубке Италии.
Действующее соглашение Мертенса истекает в конце сезона.
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