Агуэро — Балотелли: тебе надо было играть за сборную Аргентины, мы здесь любим сумасшедших

Бывший нападающий «Манчестер Сити», «Барселоны» и сборной Аргентины Серхио Агуэро обратился к нападающему «Адана Демирспор» Марио Балотелли.



«Тебе надо было играть за сборную Аргентины, мы здесь любим сумасшедших. А ты именно такой», — приводит слова Агуэро Marca.



Напомним, Балотелли не попал состав сборной Италии на полуфинальный стыковой матч отбора чемпионата мира 2022 года с Северной Македонией. Итальянская команда уступила в этой встрече со счётом 0:1 и не смогла выйти в финальную стадию чемпионата мира в Катаре. Позже Балотелли заявил, что о нём вспоминают только тогда, когда Италия проигрывает.

Сборная Италии пропустит второй чемпионат мира подряд. В 2018 году итальянцы не принимали участия в мундиале.