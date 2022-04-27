«Лучше кого-то молодого наигрывать». Масалитин — о возможном уходе Ахметова из ЦСКА

Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением о возможном уходе полузащитника клуба Ильзата Ахметова.
«Надо смотреть, что будет происходить дальше: смогут ли выступать иностранцы. Если с иностранцами не получится, то можно попробовать рассмотреть эту кандидатуру. В последнее время он не играет, и он не так много пользы принёс в период пребывания в ЦСКА. Может, не в той позиции его использовали, но он не раскрылся в ЦСКА. Понятно, что он молодой, но ему необходима игровая практика. Возможно, куда-то и уйдёт.
Стоит ли рассмотреть вариант с продлением, а затем арендой? Надо смотреть по позиции. Отдали того же Марадишвили, который мог бы раскрыться и принести пользу, но его взяли и продали. Всё зависит от того, кто останется. На этой позиции очень много игроков. Но держать на лавочке человека, который мало играет. Лучше кого-то молодого наигрывать, кто принесёт пользу и раскроется», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 27 апреля 2022
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