«Фиорентина» разгромно уступила «Удинезе». Кокорин провёл матч в запасе

Сегодня, 27 апреля, «Фиорентина» разгромно уступила «Удинезе» в перенесённом матче 20-го тура итальянской Серии А со счётом 0:4. Российский нападающий «фиалок» Александр Кокорин провёл весь матч на скамейке запасных.

«Фиорентина» набрала 56 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Удинезе» (43) – на 11-м месте в таблице.

Напомним, в сезоне-2021/2022 Александр Кокорин принял участие в семи матчах «Фиорентины» во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Кокорин стал футболистом итальянского клуба в январе 2021 года, перейдя из московского «Спартака» за € 4,5 млн.

Действующее соглашение между «Фиорентиной» и 31-летним Кокориным рассчитано до лета 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского футболиста в € 900 тыс.