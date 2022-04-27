«Интер» проиграл «Болонье» и отдал «Милану» первое место

Сегодня, 27 апреля, в перенесённом матче 20-го тура итальянской Серии А «Болонья» принимала миланский «Интер». Игра проходила на стадионе «Ренато Далль'Ара» (Болонья, Италия) и завершилась победой хозяев со счётом 2:1. Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Даниэле Довери.
Счёт в матче на 3-й минуте открыл «Интер» — гол забил Иван Перишич. На 28-й минуте «Болонья» восстановила равенство на табло усилиями Марко Арнаутовича. Судьбу матча решил забитый мяч игрока «Болоньи» Николы Сансоне на 82-й минуте игры. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу хозяев.
Проиграв в этом матче «Интер» уступил первое место в турнирной таблице Серии А «Милану». Теперь у красно-чёрных 74 очка, а у чёрно-синих – 72 очка. «Болонья» (42) – на 13-м месте.
- 27 апреля 2022
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