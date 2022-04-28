Игроки «Вильярреала» нанесли три удара в створ за три последних матча в Лиге чемпионов

Футболисты «Вильярреала» нанесли три удара в створ за три последних матча в Лиге чемпионов — с «Баварией» и «Ливерпулем».
В первом матче с «Баварией» подопечные Унаи Эмери нанесли по воротам мюнхенцев 12 ударов, при этом только один из них попал в створ. В ответной игре футболисты «жёлтой субмарины» нанесли четыре удара по воротам соперника, из которых также лишь один пришёлся в створ.
Первый тайм матча «Ливерпуль» — «Вильярреал» завершился со счётом 0:0, однако на стороне команды Юргена Клоппа был существенный статистический перевес. За первую половину встречи мерсисайдцы нанесли 15 ударов по воротам соперника, в то время как испанцы — всего один. Кроме того, в первом тайме «Ливерпуль» владел мячом 63% времени и записал на свой счёт попадание в каркас ворот «Вильярреала». Во втором тайме испанцы ни разу не попали в рамку ворот соперника.
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