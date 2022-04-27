«Ливерпуль» обыграл «Вильярреал» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов

Сегодня, 27 апреля, в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Ливерпуль» встречался с «Вильярреалом». Игра проходила на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия) и завершилась уверенной победой хозяев со счётом 2:0. Встречу обслуживала польская бригада арбитров, которую возглавлял Шимон Марциняк.

Первый тайм матча «Ливерпуль» — «Вильярреал» завершился со счётом 0:0, однако на стороне команды Юргена Клоппа был существенный статистический перевес. За первую половину встречи мерсисайдцы нанесли 15 ударов по воротам соперника, в то время как испанцы — всего один. Кроме того, в первом тайме «Ливерпуль» владел мячом 63% времени и записал на свой счёт попадание в каркас ворот «Вильярреала».

«Ливерпуль» открыл счёт в матче на 53-й минуте. Джордан Хендерсон совершил подачу с фланга, а защитник «Вильярреала» Первис Эступиньян подставил ногу и срезал мяч «за шиворот» своему голкиперу. На 55-й минуте «Ливерпуль» удвоил преимущество на табло. Автором гола стал Садио Мане, ассистировал ему Мохамед Салах. При этом мерсисайдцы забили ещё несколько голов, которые не были засчитаны по причине офсайда. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу «Ливерпуля» со счётом 2:0.

Напомним, на стадии 1/4 финала турнира «Ливерпуль» по сумме двух матчей обыграл «Бенфику» (3:1, 3:3), а «Вильярреал» оказался сильнее «Баварии» (1:0, 1:1). Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Вильярреал» — «Ливерпуль» пройдёт 3 мая в Вильярреале (Испания).