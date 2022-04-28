Мане повторил рекорд Дрогба в Лиге чемпионов

Полузащитник «Ливерпуля» Садио Мане повторил рекорд Дидье Дрогба по голам в плей-офф Лиги чемпионов среди африканских игроков, сообщается в «твиттере» Gracenote Live. Оба футболиста забили по 14 голов

Напомним, Мане отличился в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Вильярреалом». Встреча проходила на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия) и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

Мане выступает за «Ливерпуль» с 2016 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года. На данный момент трансферная стоимость футболиста оценивается в € 80,00 млн.

Напомним, в четвертьфинале турнира «Ливерпуль» по сумме двух матчей обыграл «Бенфику» (3:1, 3:3), а «Вильярреал» оказался сильнее «Баварии» (1:0, 1:1). Ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов «Вильярреал» — «Ливерпуль» пройдёт 3 мая в Вильярреале (Испания).