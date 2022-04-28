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Даниэль Ольмо: матч с «Рейнджерс» достоин полуфинала ЛЕ

Даниэль Ольмо: матч с «Рейнджерс» достоин полуфинала ЛЕ
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Испанский полузащитник «РБ Лейпциг» Даниэль Ольмо поделился ожиданиями перед полуфинальным матчем Лиги Европы с «Рейнджерс».

«Рейнджерс» — очень хороший клуб с топовыми игроками, но мне кажется, что в первую очередь он выделяется своим отношением к работе, трудолюбием и поддержкой своих болельщиков. В Глазго большие футбольные традиции, футбол очень важен для местных жителей, поэтому будет непросто с такой поддержкой. Это противостояние достойно полуфинала Лиги Европы!» — приводит слова Ольмо пресс-служба УЕФА.

Ольмо в летнее трансферное окно может продолжить карьеру в «Барселоне». Испанский клуб следит за игрой 23-летнего футболиста. В нынешнем сезоне Ольмо забил четыре гола и отдал пять результативных передач в 24 матчах во всех турнирах.

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