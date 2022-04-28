«Судьба чемпионства больше не в руках «Интера». С. Индзаги – о поражении от «Болоньи»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал поражение от «Болоньи» (1:2) в перенесенном матче 20-го тура Серии А.



«Несомненно, это горький исход. Судьба чемпионства больше не в наших руках. Мы должны будем постоянно следить за результатами «Милана» и стараться выиграть свои оставшиеся встречи.



Мы первыми открыли счет и должны были забивать ещё, а не пропускать гол Арнаутовича, который можно было предотвратить. После перерыва мы действовали слишком агрессивно, за что и были за это наказаны. «Болонья» почти не заходила в нашу штрафную, а после неприятного инцидента со вторым пропущенным мячом, мы опустили руки. Это не слишком удивляет, многое было поставлено на карту, все это очень давило на команду.



Сейчас нам необходимо не сдаваться. Это был тяжелый удар, но мы видели, как сегодня играла «Болонья». Каждый матч будет сложным, но два очка — отрыв, который мы можем отыграть за четыре матча», — цитирует Индзаги Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

Новость по теме Тренер «Интера» прокомментировал курьёзную ошибку вратаря своей команды