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Сёмин: «Ливерпуль» не дал «Вильярреалу» никаких возможностей — с ним никто не справится

Сёмин: «Ливерпуль» не дал «Вильярреалу» никаких возможностей — с ним никто не справится
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о первом полуфинальном матче Лиги чемпионов, в котором «Ливерпуль» переиграл «Вильярреал» (2:0).

«Чересчур большое внимание «Вильярреал» уделил оборонительным действиям, совершенно не получались контратаки. Не было борьбы за инициативу в центральной части поля. Была борьба только внутри своей штрафной площади. Они оттуда и не могли выбраться. «Ливерпуль» атаковал большой группой, и после потери мяча этой большой группой снова его отбирал, практически не давая «Вильярреалу» никаких возможностей.

Не думаю, что «Вильярреал» в ответной игре переломит ход. «Ливерпуль», в каком он сейчас физическом состоянии, хорошем настроении, играют с большим удовольствием, с ним никто сейчас не справится», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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