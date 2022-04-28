Сёмин: «Ливерпуль» не дал «Вильярреалу» никаких возможностей — с ним никто не справится

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о первом полуфинальном матче Лиги чемпионов, в котором «Ливерпуль» переиграл «Вильярреал» (2:0).
«Чересчур большое внимание «Вильярреал» уделил оборонительным действиям, совершенно не получались контратаки. Не было борьбы за инициативу в центральной части поля. Была борьба только внутри своей штрафной площади. Они оттуда и не могли выбраться. «Ливерпуль» атаковал большой группой, и после потери мяча этой большой группой снова его отбирал, практически не давая «Вильярреалу» никаких возможностей.
Не думаю, что «Вильярреал» в ответной игре переломит ход. «Ливерпуль», в каком он сейчас физическом состоянии, хорошем настроении, играют с большим удовольствием, с ним никто сейчас не справится», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 28 апреля 2022
-
10:47
-
10:45
-
10:38
-
10:33
-
10:25
-
10:12
-
10:12
-
10:06
-
10:03
-
09:56
-
09:51
-
09:29
-
09:03
-
09:00
-
08:40
-
08:19
-
08:08
-
07:04
-
06:56
-
05:57
-
05:44
-
04:39
-
04:35
-
04:22
-
04:21
-
03:56
-
03:51
-
03:36
-
03:15
-
03:11
-
02:50
-
02:40
-
02:28
-
02:13
-
02:12