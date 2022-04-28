Юрген Клопп – о Кейта: это лучший его сезон за «Ливерпуль»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о выступлении полузащитника Наби Кейта за мерсисайдцев в этом сезоне.
«Да, это его лучший сезон, потому что он дольше всего находится в хорошей форме за все время в клубе – и это хорошо для нас, это хорошо для него. Он выдающийся игрок, и это всегда было ясно. Даже в другие сезоны, когда он не был в такой стабильной форме, он показывал невероятную игру. Если вы вернетесь назад и посмотрите важные матчи, которые мы играли, вы поймете, как часто Наби был на поле в этих играх. Этот сезон проводит очень хорошо», — цитирует Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».
Кейта начинал карьеру во Франции, после чего выступал за «Ред Булл Зальцбург» и «РБ Лейпциг». В 2018 году перешёл из немецкого клуба в «Ливерпуль» за € 60 млн. В составе мерсисайдцев хавбек стал чемпионом Англии, победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира.
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