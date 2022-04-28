Рамос – об адаптации в «ПСЖ»: я знал некоторых игроков, это сделало всё намного проще

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос рассказал о том, как проходил процесс его адаптации в первые дни пребывания в стане парижан.

«Что касается команды, то я быстро адаптировался, потому что ранее уже общался с некоторыми игроками — например, с Кейлором Навасом. У нас с ним были замечательные отношения в «Реале», и то, что мы встретились здесь, сделало всё намного проще. Иногда нужно сменить обстановку, чтобы оценить предыдущий этап жизни. После этого получаешь более широкий взгляд на жизнь», — приводит слова Рамоса Goal.

Напомним, в прошлое летнее трансферное окно Рамос перешёл во французскую команду на правах свободного агента. Соглашение Рамоса с «ПСЖ» истекает в 2023 году. Ранее Рамос высказался о качествах, наиболее необходимых для современных футболистов.