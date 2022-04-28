Ребров — о «Спартаке» в Кубке России: круто будет вернуться в «Лужники»!

Бывший вратарь московского «Спартака» Артём Ребров, ныне занимающий должность координатора московского клуба, высказался о возможном выходе красно-белых в финал Кубка России нынешнего сезона. Напомним, решающая игра турнира пройдёт на стадионе «Лужники» 29 мая. На стадии полуфинала «Спартак» встретится с красноярским «Енисеем».

«Сейчас команда думает о ближайших играх в чемпионате. Впереди домашние «Крылья Советов» и выездной «Урал».

Но, когда придёт время Кубка России, нам нужна будет максимальная концентрация и настрой на соперника по полуфиналу. На первый взгляд жеребьёвка кажется легкой. Но лично для меня большая опасность в том, что нам попалась команда ФНЛ.

Уверен, ребята должны максимально серьёзно отнестись к этой игре! Ну и круто будет вернуться в «Лужники», — написал Ребров в своём телеграм-канале.