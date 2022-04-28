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Газизов ответил юристу «Спартака». Она предложила ему объявить себя банкротом

Газизов ответил юристу «Спартака». Она предложила ему объявить себя банкротом
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Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов отреагировал на слова юриста «Спартака» Татьяны Завьяловой.

«Завьялова предложила мне объявить себя банкротом и уйти с поста генерального директора «Уфы»? Нужно находиться в правовом поле. Для кого всё это сказано — я не понимаю. Есть юридическое право, которое чётко определяет вещи. Если мы находимся в состоянии судебной тяжбы, это не говорит о том, что кто-то может что-то говорить. Я — первое лицо и говорю. Татьяна Завьялова является обычным юристом и болтать может, что хочет. У меня есть уважение ко всем людям. Мне кажется, нужно быть более адекватными и скромными», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Ранее Завьялова предложила Газизову объявить себя банкротом.

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