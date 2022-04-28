Юрист «Спартака»: Газизову надо научиться смотреть в зеркало

Юрист «Спартака» Татьяна Завьялова ответила на слова бывшего генерального директора красно-белых Шамиля Газизова.

«Шамилю Камиловичу нужно научиться смотреть в зеркало. А если бы я была обычным юристом, наверное, сегодня мы бы не праздновали победу», — сказала Завьялова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

11 июня 2021 года суд в Уфе удовлетворил иск Газизова к «Спартаку» с требованием взыскать задолженность по выходному пособию, проценты и компенсацию морального вреда на общую сумму почти в 400 миллионов рублей. После этого сторона Газизова также выиграла процесс в Арбитражном суде Москвы, но клуб подал апелляционные жалобы по обоим делам.



7 декабря Верховный суд Башкирии отказал Газизову в удовлетворении требований в полном объёме к «Спартаку».