Юрист «Спартака»: Газизову надо научиться смотреть в зеркало

Юрист «Спартака» Татьяна Завьялова ответила на слова бывшего генерального директора красно-белых Шамиля Газизова.
«Шамилю Камиловичу нужно научиться смотреть в зеркало. А если бы я была обычным юристом, наверное, сегодня мы бы не праздновали победу», — сказала Завьялова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
11 июня 2021 года суд в Уфе удовлетворил иск Газизова к «Спартаку» с требованием взыскать задолженность по выходному пособию, проценты и компенсацию морального вреда на общую сумму почти в 400 миллионов рублей. После этого сторона Газизова также выиграла процесс в Арбитражном суде Москвы, но клуб подал апелляционные жалобы по обоим делам.
7 декабря Верховный суд Башкирии отказал Газизову в удовлетворении требований в полном объёме к «Спартаку».
- 28 апреля 2022
-
19:54
-
19:51
-
19:50
-
19:45
-
19:31
-
19:17
-
19:00
-
18:55
-
18:52
-
18:46
-
18:35
-
18:33
-
18:22
-
18:18
-
17:58
-
17:53
-
17:48
-
17:46
-
17:37
-
17:33
-
17:19
-
17:14
-
16:59
-
16:47
-
16:46
-
16:42
-
16:38
-
16:36
-
16:31
-
16:28
-
16:11
-
15:52
-
15:46
-
15:42
-
15:35